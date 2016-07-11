Роналду, Гризманн и Пайе – в символической сборной Евро-2016

....та для наших болельщиков по обсуждаемости и символизму, самая символическая - это сборная россии!!!!.....лучший игрок - мамакорин
Стала известна символическая сборная лучших игроков Евро-2016. Отметим, что в их число вошло четыре футболиста из Португалии, три из Германии и по два из Уэльса и Франции. Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Патрисиу (Португалия);
Защитники: Геррейру, Пепе (оба – Португалия), Боатенг, Киммих (оба – Германия);
Полузащитники: Кроос (Германия), Аллен, Рэмзи (оба – Уэльс);
Нападающие: Гризманн, Пайе (оба – Франция), Роналду (Португалия).