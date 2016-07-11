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    Роналду, Гризманн и Пайе – в символической сборной Евро-2016

    Стала известна символическая сборная лучших игроков Евро-2016. Отметим, что в их число вошло четыре футболиста из Португалии, три из Германии и по два из Уэльса и Франции. Полностью сборная выглядит следующим образом:

    Вратарь: Патрисиу (Португалия);

    Защитники: Геррейру, Пепе (оба – Португалия), Боатенг, Киммих (оба – Германия);

    Полузащитники: Кроос (Германия), Аллен, Рэмзи (оба – Уэльс);

    Нападающие: Гризманн, Пайе (оба – Франция), Роналду (Португалия).

    Источник: УЕФА

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    11.07.2016 17:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 11 июля 2016, 23:53

      ....та для наших болельщиков по обсуждаемости и символизму, самая символическая - это сборная россии!!!!.....лучший игрок - мамакорин

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 11 июля 2016, 20:13

      Это возмутительно, где Кокорин?)))

      1
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      Рейтинг: +14

      Vladleni 11 июля 2016, 20:09

      Криштик великий игрок, но если быть откровенным, то на этом Евро я не вижу его в символической сборной...туда нужно брать ребят, которые много сделали для команды, таких как Бейл, а он ничем не выделялся на фоне Нани и Пепе...)

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop > Vladleni 11 июля 2016, 22:51

      бейл был лучше кристины

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      Рейтинг: +399

      kella 11 июля 2016, 19:57

      В символическую сборную включают даже покалеченных, поэтому она не имеет права на игру!

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июля 2016, 19:35

      если б российскую сборную не расформировали...то ....в этом списке сейчас были и наши легендарные футболисты)))

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июля 2016, 19:25

      Я не понимаю почему в этой сборной нет Гарета Бейла и кого нибудь из центра поля португальцев например Жоау Мариу

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июля 2016, 19:14

      По мне так 3 позиции не оправданы - Геррейро, Аллен, Пайет... Вместо них вполне можно было Эктора, Сиссоко, Бэйла...

      2
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 11 июля 2016, 17:14

      Эта сборная составлена из расчёта -кто сегодня победил,а не из того кто чего достоин-это большая разница!!!

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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 11 июля 2016, 17:10

      Где Бэйл ?

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      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне > Lesha VV 11 июля 2016, 17:13

      Бэйла не взяли, зато питух Пайет тут

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