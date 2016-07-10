Португалия – Франция. Роналду, Нани и Санчес – в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Франции на финальный матч Евро-2016.

Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Фонте, Соареш, В. Карвалью, Силва, Рафа, Санчес, Роналду, Нани.

Франция: Льорис, Эвра, Умтити, Косиельни, Санья, Матюиди, Погба, Пайе, Сиссоко, Гризманн, Жиру.

Напомним, встреча между сборными Португалии и Франции пройдет сегодня на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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