Ховард: «Хотел бы увидеть Роналду с трофеем, но Франция играет дома»

Голкипер «Колорадо» Тим Ховард поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Мне бы хотелось увидеть Криштиану Роналду с трофеем, но Франция играет дома при сумасшедшей поддержке своих болельщиков. Мы уже видели на чемпионате мира во Франции в 1998 году, что значит поддержка болельщиков для французов, это придает им дополнительный импульс», – отметил Ховард.

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