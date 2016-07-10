Португалия и Франция в решающем матче определят триумфатора Евро-2016

Сегодня, 10 июля, состоится финальный матч Евро-2016, в котором сыграют сборные Португалии и Франции. Фаворитами противостояния выступают хозяева европейского первенства французы, которые по пути к финалу оставили за бортом турнира немцев, исландцев и ирландцев. В свою очередь сборная Португалии выбила из сетки Евро-2016 команды Хорватии, Уэльса и Польши.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Португалия – Франция. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!

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