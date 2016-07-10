Аленичев: «У Песьякова и Реброва одинаковые шансы начать сезон в стартовом составе»

Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев пообщался с журналистами после товарищеского матча с «Сараево» (2:0).

«Замена Песьякова на Реброва была запланирована, как и выход на поле Мелкадзе, Зуева и Зобнина. Меня немного тревожит ситуация, в которой Песьяков чувствует себя не совсем уверенно, на данный момент делаю скидку на то, что он играет под нагрузками и у нас идет процесс подготовки к старту сезона. Надеюсь, в официальных играх он будет выглядеть увереннее. Хотя могу сказать, что на данный момент у Песьякова и Реброва одинаковые шансы начать сезон в стартовом составе.

Ромуло выглядит не так убедительно в своей привычной позиции? Может быть, он будет выглядеть лучше в официальных играх. С учетом Лиги Европы нам предстоит сыграть девять игр за месяц, надеюсь, он еще успеет набрать необходимую форму», – сказал Аленичев.