Аленичев: «Спартак» ждет двух новых игроков на сборе в Германии»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу команды в товарищеском матче против «Сараево» (2:0).

«Я доволен тем, что команда закончила сбор в хорошем ключе. Перед товарищеским матчем против «Сараево» я попросил ребят победить, и они это сделали. Нужно учитывать, что матч проходил в жаркую погоду, игрокам где– то не хватало свежести. Второй тайм команда провела хорошо, было создано 6-7 голевых моментов, но меня беспокоит реализация, которая была не самой лучшей, сопернику мы дали создать 3-4 момента у своих ворот.

Конечно, на данный момент мне недостаточно тех игроков, которые пополнили команду. На заключительном сборе в Германии мы ждем еще двух игроков, которые нас усилят», – заявил Аленичев.