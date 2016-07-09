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Товарищеский матч. «Зенит» проиграл «Лиону»

9 июля 2016, 21:15
6

«Зенит» проиграл в товарищеском матче «Лиону». Поединок завершился со счетом 2:1. На голы Толиссо и Фекира точным выстрелом ответил Шатов.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) – «Лион» (Франция) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Толиссо, 45; 1:1 – Шатов, 52; 1:2 – Фекир, 73.

«Зенит»: Кержаков (Лодыгин, 46), Кришито (Чернов, 70), Нету, Гарай, Смольников (Анюков, 57), Шатов (Джорджевич, 70), Гарсия (Зинков, 80), Могилевец (Рязанцев, 32), Маурисио (Долгов, 86), Евсеев (Юсупов, 36), Дзюба (Кержаков, 70).

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Зенит Лион
Комментарии (6)
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ivanthebest
1468088266
Что, опять соснули?) Без Халка нынче зеня жалкое подобие клуба...
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Dimon013
1468089723
Товарняк есть товарняк
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Garrincha58
1468093632
при чем здесь товарняк Лион тоже ведь играл товарняк но в отличие от Зенита у тех игра видна мысль а у питерцев какой то хаос а что могут Рязанцев да Юсупов мы и так знаем а вот Луческу что то ждет от них но не дождется Дзюба вообще задубел мысли в игре нет да и желания особого не увидел это точь в точь как сборная играла на Евро
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tambovchanin
1468104549
спрос будет с официальных матчей а это просмотр ротации на сезон кто нужен будет кто нет страшного ничего не произошло.затумань глаза коням)что игры нет и все такое)
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Zubo
1468116060
Пора уже хоть один товарняк выиграть
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pegas1276
1468116506
чам покажет, что к чему ...
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