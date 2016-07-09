Товарищеский матч. «Зенит» проиграл «Лиону»

«Зенит» проиграл в товарищеском матче «Лиону». Поединок завершился со счетом 2:1. На голы Толиссо и Фекира точным выстрелом ответил Шатов.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) – «Лион» (Франция) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Толиссо, 45; 1:1 – Шатов, 52; 1:2 – Фекир, 73.

«Зенит»: Кержаков (Лодыгин, 46), Кришито (Чернов, 70), Нету, Гарай, Смольников (Анюков, 57), Шатов (Джорджевич, 70), Гарсия (Зинков, 80), Могилевец (Рязанцев, 32), Маурисио (Долгов, 86), Евсеев (Юсупов, 36), Дзюба (Кержаков, 70).