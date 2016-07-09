Зенит - Лион

Это тренировка
|4 тур
|4 ноября, среда
|22:45
|Лион
|0:2
|Зенит
|3 тур
|20 октября, вторник
|21:45
|Зенит
|3:1
|Лион
Это тренировка
Почему товарняки бомжей показывают по ящику, а товарняки остальных клубов нет?
Потому что они бомжи, и не у каждого болельщика есть компьютер с интернетом. :)
вырисовывается ответ что таких спарринг партнеров нет у наших команд
Уверен, если будут, то не покажут.
Первый пошёл.
ещё 1 поражение зенита...))) интересно, они в следующем сезоне попадут в пятёрку?
П2 ТБ примите ставку.