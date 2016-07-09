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Зенит - Лион

09.07.2016, Суббота, 19:15 мск Трансляция: Наш футбол Товарищеские матчи Зенит - Лион
Лига чемпионов (2015/2016), группа H
4 тур
4 ноября, среда 22:45 Лион 0:2 Зенит
3 тур
20 октября, вторник 21:45 Зенит 3:1 Лион
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 10 июля 2016, 17:06

    Это тренировка

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    Рейтинг: +8159

    nik55 9 июля 2016, 20:33

    бомжи опять отгребут

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    Рейтинг: +2545

    Тraumtanzеr 9 июля 2016, 20:24

    Почему товарняки бомжей показывают по ящику, а товарняки остальных клубов нет?

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > Тraumtanzеr 9 июля 2016, 20:30

    Потому что они бомжи, и не у каждого болельщика есть компьютер с интернетом. :)

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    Рейтинг: +148

    tambovchanin > Тraumtanzеr 10 июля 2016, 01:44

    вырисовывается ответ что таких спарринг партнеров нет у наших команд

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    Рейтинг: +2545

    Тraumtanzеr > tambovchanin 10 июля 2016, 17:18

    Уверен, если будут, то не покажут.

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 9 июля 2016, 20:19

    Первый пошёл.

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    Рейтинг: +111

    Алекс Таранов 8 июля 2016, 22:17

    ещё 1 поражение зенита...))) интересно, они в следующем сезоне попадут в пятёрку?

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 8 июля 2016, 07:28

    П2 ТБ примите ставку.

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