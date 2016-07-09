Кокорин прибыл на первую тренировку с «Зенитом-2»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин прибыл на свою первое тренировочное занятие в составе второй команды петербургского клуба.

Напомним, 25-летний игрок сборной России был оштрафован за поведение в одном из ночных заведений Монте-Карло, где он на пару со своим партнером по национальной команде Павлом Мамаевым принял участие в вечеринке, купив шампанского на 250 тысяч евро и угостив им всех желающих. Сам нападающий позже принес болельщикам извинения, однако при этом отметил, что не имеет никакого отношения к оплате счета за такое количество спиртного.

Насколько долго продлится «ссылка» Кокорина в «Зенит-2» пока неизвестно. Ранее президент сине-бело-голубых Александр Дюков заявил, что клуб проведет собственное расследование случившегося. До тех пор игрок будет находиться во второй команде.