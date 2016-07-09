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    Бушманов: «Давыдов умеет играть, но ему нужно много и упорно трудиться»

    Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов отметил прогресс нападающего Дениса Давыдова, выразив надежду, что 21-летний игрок не станет останавливаться на достигнутом уровне. Напомним, что вторую половину прошедшего сезона форвард провел на правах аренды в чешской «Младе Болеслав», а стартующий, по всей видимости, начнет в составе именно второй команды красно-белых.

    «Поначалу было видно, что он много пропустил, не играл, был травмирован. Но та работа, которую Денис сейчас проделывает, уже приносит свои плоды. По крайней мере, в тех контрольных матчах, в которых он участвовал, Давыдов выглядел все лучше, забивал. Надеюсь, что на этом уровне он не остановится и продолжит свое развитие.

    Понятно, что играть Давыдов умеет, но для того, чтобы свой талант направить в нужное русло, чтобы добиться успехов, надо много и упорно трудиться. Денис, думаю, понимает, что ему придется выступать вместе с командой в турнире достаточно серьезно уровня», – сказал Бушманов.

    Источник: Бобсоккер

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    09.07.2016 15:44
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 9 июля 2016, 18:24

      Так он уже показал, что не хочет трудится. Неужели осознал и исправился?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 9 июля 2016, 16:54

      Скоро будет Зене пачками забивать

      0
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