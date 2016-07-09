Долгов: «Три поражения «Зенита» в четырех матчах? Победы будут»

Нападающий «Зенита» Павел Долгов рассказал о подготовке петербургской команды к предстоящему сезону под руководством Мирчи Луческу.

— После игры со «Сьоном» Луческу сказал, что готов рисковать результатом, чтобы вы в том числе показали себя. Это бодрит?

— Конечно, еще как. Играть в такой команде и с такими футболистами — это сам по себе большой опыт. Тренер постоянно говорит нам, чтобы мы старались работать, доказывать. Что ему неважно, что написано в паспорте, — главное, что происходит на поле, то, как мы играем.

— Результатом при этом рискнули по полной — три поражения в четырех матчах.

— Ну, это все-таки сборы, а не сезон. Понятно, что все хотят выигрывать, а мы — первые. Победы будут. Сейчас вернулись сборники, все будет нормально. Будем забивать, будем выигрывать.

— Вы понимаете, что от вас сейчас требуется?

— Главное — забивать, это во-первых. Во-вторых, если я стою спиной к воротам, то отыграться и нырять в зоны, искать пространство. И делать все очень активно, с прессингом. Плюс — не зацикливаться на одном фланге, а быстро переводить, вообще быстрее думать. Упражнения все идут на маленьких пространствах, чтобы мы принимали решение мгновенно, чтобы постоянно включали голову, а не просто бегали ногами.

— И еще одна цитата — молодые игроки боятся брать ответственность на себя.

— В игре со «Сьоном» брать на себя ответственность, думаю, все-таки было тяжеловато — мы быстро остались вдесятером, и было очень тяжело. Мне приходилось садиться в центральную зону, чтобы отбирать мячи. Хотя в контратаки все равно вылетали.

— Луческу может напихать?

— Он много подсказывает, да, но со стороны это может выглядеть именно так. Просто так разговаривает, что иногда уже кажется — ну как, ну уж не настолько же я все плохо сделал? Но это на самом деле помогает. Он говорит, чтобы никто не обижался, что все это ради дела, для того, чтобы мы не ошибались и действовали лучше.