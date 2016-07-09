Капелло: «На бумаге Франция – фаворит, но Португалия находится в лучшей форме»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями перед финальным матчем Евро-2016 между сборными Португалии и Франции.

«Это будет интересный и сложный для обеих команд матч. Франция сильна в атаке, но имеет проблемы в защите. Португалия – компактная команда, которая напоминает мне Италию Антонио Конте и имеет в своем составе игрока, способного в один момент перевернуть игру. Обоим тренерам придется тщательно изучить друг друга, чтобы победить.

Французы являются хозяевами турнира, и на бумаге они – фавориты, но я считаю, что Португалия находится в лучшей форме. Они сумеют дождаться нужно момента, чтобы доставить Франции неприятности», – сказал Капелло.

Матч Португалия – Франция состоится в воскресенье, 10 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.