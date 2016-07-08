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    Траоре может продолжить карьеру в ЦСКА

    Нападающий «Монако» Ласина Траоре в ближайшем будущем может стать игроком ЦСКА, заявил агент 25-летнего футболиста Дмитрий Селюк.

    «Пока Траоре находится во Франции, все переговоры веду я. Но все идет к тому, что завтра-послезавтра все решится, и он реально перейдет в ЦСКА.

    Я с огромнейшим уважением отношусь к футбольному клубу ЦСКА, непосредственно к Гинеру и Слуцкому. В ЦСКА полностью выстроена административная структура, поэтому это очень хороший клуб, в который многие футболисты с удовольствием придут играть. С этой точки зрения я не вижу каких-то препятствий для Траоре» – сказал Селюк.

    Траоре известен в России по выступлениям за «Анжи» и «Кубань». В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 встречах во всех турнирах, записав в свой актив 10 голов.

    Источник: ТАСС

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    08.07.2016 17:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 8 июля 2016, 21:56

      Отлично норм напад! ))

      -1
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      Рейтинг: +47

      чей котэ 8 июля 2016, 19:44

      А базэлюк где?куда пропала будущая надежда и опора?слуцкий вообще кого нибудь из молодого поколения поднял?

      0
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      ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 > чей котэ 8 июля 2016, 20:05

      А нахрена ему нашу молодёжь поднимать ?? Ему нужен сейчас результат, а дальше хоть потоп...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > чей котэ 8 июля 2016, 22:57

      в Эшторил отправили

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июля 2016, 19:02

      Отличный отзыв о ПФК ЦСКА! Хвалю, Дмитрий Селюк!

      0
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      Рейтинг: +11

      ghostfacekillah 8 июля 2016, 18:59

      цска нужен норм форвард, поддерживаю

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 июля 2016, 18:46

      Бред какой-то ...афроевропейцев туда-сюда..., туда-сюда...А ГДЕ НАШИ ИГРОКИ ????? На ЧМ ваш троуре будет за РФ играть ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Докторо123 8 июля 2016, 18:58

      А Ваши-то кто?

      -2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > vladimir-7 8 июля 2016, 19:59

      Для Владимир
      Фамилия: Зуев
      Отчество: Ильич
      Пол: Муж команда: ЦСКА
      Город: Москва
      Дата рождения: 16 июня 1943
      Наши, уважаемый, это - граждане РФ..

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Докторо123 8 июля 2016, 20:06

      Посмотри всю информацию в однокласниках))0

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > андрей андреев 8 июля 2016, 21:04

      У меня там (в "одноклассниках") нет сайта..., и не будет...,Нет у меня времени на эту ...

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