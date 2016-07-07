Роналду: «Я заслужил этот финал»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после полуфинального матча Евро-2016 с Уэльсом (2:0) поделился эмоциями от победы и выхода национальной команды в финал турнира.

– Вы уже играли в финале однажды – 12 лет назад. Те ощущения похожи на нынешние?

– Нет, они разные. Мне было тогда 18 лет, страшно подумать. Первый в жизни финал! Теперь же я сложившийся игрок и личность, я очень уверен в себе. И я жду более удачного завершения этого чемпионата. Я заслужил этот финал, моя сборная, весь португальский народ – тоже. Чувствую поддержку каждого соотечественника, как в Португалии, так и за ее пределами. У нас невероятные болельщики. Теперь нам нужно хорошо подготовиться к финалу, чтобы не разочаровать их.