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    Карпин: «Не верю, что Мамаев и Кокорин готовы заплатить за шампанское такие деньги»

    Бывший футболист сборной России Валерий Карпин прокомментировал инцидент в ночном клубе с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что игроки потратили на шампанское 250 тысяч евро.

    «Ограничения для игроков в их свободное время есть, они все прописаны в нормально составленных контрактах, как правило. Травмоопасные виды спорта запрещены, хоть летом, хоть зимой.

    Если глобально говорить обо всем этом… Первое: я не верю что два эти чудака готовы были заплатить такие деньги. Второе: в свободное время, в отпуске, люди могут пойти в ночной клуб, и футболисты туда ходят, и не только наши. Ничего страшного в этом не вижу.

    И, наконец, главное: как они могли подставиться после такого результата сборной на Евро? Им надо быть минимум умнее и хитрее», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.07.2016 22:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -186

      Protosser 7 июля 2016, 15:04

      "Знаю я этих жлобов - не верю что они готовы были заплатить такие деньги"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 июля 2016, 09:33

      Улыбнуло))) Особенно: "Эти два чудака.")))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 7 июля 2016, 08:48

      хочет сказать что верит что кто то им подарил столько шампанского ...?! ха..ха...ха

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 6 июля 2016, 23:56

      "Первое: я не верю что два эти чудака, которые вообще-то за копейку удавятся, готовы были заплатить такие деньги." Молодец Карпин, в корень смотришь.

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