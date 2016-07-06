Семшов советует Широкову поиграть в Катаре, Саудовской Аравии или Китае

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о том, где продолжить карьеру бывшему футболисту ЦСКА Роману Широкову.

«Каждый определяет сам для себя, сколько ему играть, исходя из своего функционального состояния. Думаю, что Широков способен еще года два поиграть на высоком уровне, главное, чтобы со здоровьем все было в порядке. Уровень нашего чемпионата это позволяет. А где он дальше продолжит выступления, решит только сам Роман и его семья. Завершать карьеру ему уж точно не стоит.

Если не поступит предложений от клубов РФПЛ, должны быть варианты в Катаре, Саудовской Аравии или Китае. Почему бы и не попробовать себя там? Футболисты из сильных итальянских или испанских клубов спокойно уезжают в эти чемпионаты. Плюс хорошая возможность подзаработать, а под конец карьеры это немаловажно», – сказал Семшов.