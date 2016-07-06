Широков: «Не могу назвать Слуцкого топ-тренером»

Полузащитник Роман Широков, который близок к завершению профессиональной карьеры, оценил работу Леонида Слуцкого в сборной России и ЦСКА.

- Я не считаю, что он топ-тренер. У Слуцкого есть формат чемпионата России, в котором он неплохо себя чувствует, а на международной арене, к сожалению, он пока себя никак не проявил. Ни в еврокубках, ни в сборной. Поэтому говорить, что Слуцкий топ-тренер на данный момент, к сожалению для него, не приходится.

– Со стороны казалось, что вы не нашли общего языка с Леонидом Викторовичем.

- Да нет, общий язык мы нашли. Просто мне места на поле не нашли (смеется).

– А как так получилось?

- Мне трудно сказать. У меня есть свое объяснение, но оно не для прессы.

– Чувствуется, что есть определенная обида.

- Не обида. Скажем так, что можно было изначально все сказать, расставить акценты, которые в итоге были расставлены. Тогда была бы другая ситуация.

– Я правильно понимаю, что в ситуации, когда ты подписывал контракт с ЦСКА, если бы состоялся обстоятельный разговор со Слуцкий до подписания, то…

– Он состоялся и после, и там были совершенно другие слова сказаны, чем в итоге все вышло на самом деле.