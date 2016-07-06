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Широков: «Не могу назвать Слуцкого топ-тренером»

6 июля 2016, 11:16
31

Полузащитник Роман Широков, который близок к завершению профессиональной карьеры, оценил работу Леонида Слуцкого в сборной России и ЦСКА.

- Я не считаю, что он топ-тренер. У Слуцкого есть формат чемпионата России, в котором он неплохо себя чувствует, а на международной арене, к сожалению, он пока себя никак не проявил. Ни в еврокубках, ни в сборной. Поэтому говорить, что Слуцкий топ-тренер на данный момент, к сожалению для него, не приходится.

– Со стороны казалось, что вы не нашли общего языка с Леонидом Викторовичем.

- Да нет, общий язык мы нашли. Просто мне места на поле не нашли (смеется).

– А как так получилось?

- Мне трудно сказать. У меня есть свое объяснение, но оно не для прессы.

– Чувствуется, что есть определенная обида.

- Не обида. Скажем так, что можно было изначально все сказать, расставить акценты, которые в итоге были расставлены. Тогда была бы другая ситуация.

– Я правильно понимаю, что в ситуации, когда ты подписывал контракт с ЦСКА, если бы состоялся обстоятельный разговор со Слуцкий до подписания, то…

– Он состоялся и после, и там были совершенно другие слова сказаны, чем в итоге все вышло на самом деле.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Россия Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (31)
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Pro100Kid
1467793073
Слуцкий:" Не могу назвать Широкова топ-футболистом"
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111ax
1467793757
у нас футбол не топ, так что ни футболистов, ни тренеров топ-уровня нет
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TERIA-76
1467794102
Рома заканчивай с футболом, а то ты в последнее время только разговоры да беседы ведешь!
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ljrljr0505
1467796557
Рома - ты говно. Обосрал все клубы откуда уходил. Ну что за человечишко мелочное а????
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RedWhiteFanS
1467798177
Место на поле нужно кровью и потом зарабатывать пешеход ...ев.
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cska-62
1467798487
Широков слишком наивен... Знал, что идёт к чучелу, а не к тренеру, но зачем-то пошёл?! Может тоже, как и все нормальные люди, надеялся, что чучело уберут и назначат Гончаренко главным тренером? Вполне возможно... Но это "рулетка", ибо всем в ЦСКА заправляет таинственный Мистер Оффшор! Который год за годом с этим чучелом организовывает позор в Лиге Чемпионов... Теперь вот и позор сборной организовал... Зачем? Так для этого Мистера Оффшора надо установить (за разоблачением дело не станет!), допросить с пристрастием и ... вместе со Слуцким судить! Строго в соответствии с законом! Который, как известно, суров, но справедлив!
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FanatSerj
1467799219
В какого нашего футболиста пальцем не ткни, так каждый второй из себя мнит Марадонной и Моуриньо в одном флаконе. От эти разжиревшие морды уже надоели. Вы сначала выйдите на поле сыграйте, хоты бы свой уровень покажите, а потом языком чешите.
Один уже до тявкался "тренеришка, тренеришка", а на деле пока игрочишка.
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O"Gus-Hid
1467799289
А Слуцкий и не был никогда топ-тренером !!!
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МасСуд
1467801559
Не топ тренер... а ты то кто???? Вернее Что?
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geragera
1467803586
золотые слова. какой он топ тренер качается в кресле как лабановский так это не очем не говорит в европе всем сливает и сборная и цска
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