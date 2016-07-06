«Челси» предлагает 40 миллионов за Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали вызывает неподдельный интерес у руководства «Челси». Лондонский клуб уже делал предложение итальянцам о трансфере футболиста на сумму в 30 миллионов евро, но теперь сумма сделки может составить 40 миллионов.

Зарплата игрока в «Челси» может вырасти до 4 миллиона евро за сезон, что в четыре раза превышает его заработок в «Наполи». Действующий контракт сенегальского футболиста с неаполитанцами стекает летом 2019 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.