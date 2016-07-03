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    Кулибали перейдет в «Челси» за 30 миллионов

    «Челси» заплатит 30 миллионов фунтов стерлингов за защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Сенегалец решил, что его время в Италии подошло к концу, не сумев достичь соглашения по поводу нового контракта с «адзурри».

    Отмечается, что новый наставник синих Антонио Конте хочет построить оборону вокруг 25-летнего игрока. В борьбе за Кулибали «Челси» опередили «Арсенал».

    Напомним, что лондонский клуб пытался приобрести сенегальца еще с мая, однако никак не мог достичь договоренности с президентом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.07.2016 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 3 июля 2016, 22:36

      Многовато все таки 30 млн фунтов. Где-то 20 млн фунтов должен был стоит.

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