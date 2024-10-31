Реакция солиста группы «Дюна» на использование «Аталантой» песни «Привет с большого бодуна»

Основатель и солист группы «Дюна» Виктор Рыбин прокомментировал анонс матча «Аталанта» – «Монца».

Клуб из Бергамо в ролике использовал песню «Привет с большого бодуна»

В самом видео анимированные персонажи следуют за большой курицей.

– Итальянский клуб в Tik‑Tok выложил клип под вашу песню «Привет с большого бодуна». Приятно?

– Даже не знал об этом, у меня нет Tik‑Tok. На самом деле все равно, у нас уже было такое, когда в 80‑е в Польше перепели одну из песен.

Нравится итальянцам – пусть крутится, наверное, им перевод просто не сделали (улыбается).

– Требовать гонорар за использование песни будете или пусть пиарят вас?

– Ничего не буду требовать, пусть песня крутится. Итальянцы наши друзья, всегда с ними были хорошие отношения.