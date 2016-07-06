Гуркюфф продлил соглашение с «Ренном»

Хавбек «Ренна» Йоанн Гуркюфф подписал новый контракт с клубом сроком до 2018-го года. Напомним, 29-летний игрок защищает цвета красно-черных с прошлого сентября. В минувшем розыгрыше Лиги 1 он принял участие в 12 встречах и забил два гола.

«Я невероятно рад и с энтузиазмом смотрю в будущее. Надеюсь, нам удастся построить хорошую команду и доставить удовольствие нашим болельщикам. Стану ли я лидером «Ренна»? Мне не по душе такие вопросы, я как и все являюсь частью команды. На сегодняшний день мы достаточно хорошо прогрессируем», – сказал Гуркюфф.