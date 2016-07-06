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    Владелец ночного клуба: «Шампанское покупали не Кокорин с Мамаевым, а другие россияне»

    Владелец ночного клуба Twiga Флавио Бриаторе заявил, что игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев действительно присутствовали на вечеринке в его заведении, но при этом не угощали присутствующих спиртными напитками. Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» приобрели шампанского на 250 тысяч евро в одном из клубов Монте-Карло.

    Сам Кокорин позже также опроверг свою причастность к оплате счета за напитки, пообещав предоставить доказательства.

    «Российские медиа слишком много шумят по поводу этой вечеринки в Монако. Эти два парня, Кокорин и Мамаев, пришли на ужин со своими женами, после него они остались покурить кальян. В клубе была частная вечеринка, устроенная какими-то россиянами, они узнали футболистов и в знак уважения стали заказывать за их столик шампанское, а также обратились к ди-джею с просьбой сыграть гимн России. Потом другие гости из России также, чтобы проявить уважение, стали посылать им бутылки шампанского, поэтому у них на столе образовалось большое количество бутылок.

    Самое интересное, что эти парни даже не употребляли алкоголь», – написал Бриаторе на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.07.2016 00:17
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 17:19

      они же паспорта предъявляли, где прописано широкаф и слуцкий

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 июля 2016, 16:00

      в чем кокорин с мамаевым виноваты?..за то что пили на свои деньги....или за то что надо было заказывать гимн турции?
      это их кровные деньги...они их ни у кого не украли..для них это копейки....
      где написано...что это запрещено?
      такие не деньги разве жалко пропить?...нет конечно..это они еще мало пропили!!!

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 6 июля 2016, 12:54

      Складывается впечатление от прочитанных комментариев, что если бы футболисты после неудачных матчей скидывались и поили болельщиков на такие суммы, то такое выступление на евро всех бы устроило))))))))))))))))) бесит не то, что они потратили деньги или бухали во время отпуска, а то что это происходило под гимн России, это неуважение к стране в советское время их бы как минимум отправили лес валить (не важно футболисты заказали гимн или кто-то другой)... а то и до расстрела не далеко было за измену Родине.

      2
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 11:18

      просто наш мозг выхватывая из картинки пазлы событий мгновенно создаёт вот такой образ.Гимн россии и футболисты (сразу асоциация с провальным евро и с конченой игрой игроков) горы шампанского и столик за 1000 евро в монтекарло (зажрались и пируют после провальных игр) .Поэтому первым делом формируется негативная оценка события. И лишь не многие начинают размышлять не поддаваясь эмоциям ,мол что в отпуске за кровные каждый волен гулять как ему вздумается.Но чисто меня всегда бесила золотая молодёжь.Всё эти фоточки с губками бантиком,сумки из алигатора за миллион долларов, и всякая эта фигня мимим ишная.

      -1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Зенит оле оле ола 6 июля 2016, 12:10

      я не оправдываю я осуждаю такое действие но твой мозг не способен понять написанное только и всего.

      -1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Зенит оле оле ола 6 июля 2016, 13:30

      не позорь родителей своим воспитанием .Своими оскорблениями ты ещё больше опускаешься.Подросток видимо.

      1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Kosmotoga 6 июля 2016, 15:24

      посиди в баньке деточка побереги нервы.

      0
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 6 июля 2016, 10:27

      Ну пошалили, ну попросили прощения. Онижедети. Конечно легко осуждать парней у которых пол ляма евриков в загашнике, а вот если бы у вас были такие бабки, вы бы их по дет домам или в лечебницы отдали? Уверен, что нет. А вот тому кто выложил эту видео хрень стоило бы пальцы выломать за вторжение в частную жизнь.

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 6 июля 2016, 10:17

      Да пох ваще,суть в том ,что они не заслуживают отдыха после такого футбола,вернее позора на евро.Это же надо умудриться даже на третье место в группе не подняться.Бездари

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 6 июля 2016, 10:13

      отрабатывает ложью чаевые

      -1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 6 июля 2016, 09:49

      ))) хахаха .... в знак уважения стали заказывать за их столик шампанское)))) Бриаторе, Бриаторе )))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 июля 2016, 09:18

      Это ,кстати,Малахов гулял с 1канала.У него и зарплата поболе будет чем у футболеров,так как он с успехом дибилизирует народ

      -2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 6 июля 2016, 09:17

      Молодцы наши!-)))

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