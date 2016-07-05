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    Кокорин намерен доказать свою непричастность к оплате шампанского в ночном клубе Монте-Карло

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин собирается доказать свою непричастность к оплате счета за алкоголь в одном из ночных заведений Монте-Карло. Сегодня СМИ сообщили, что игрок сине-бело-голубых в компании с партнером по сборной России Павлом Мамаевым развлекались в клубе, где потратили 250 тысяч евро на шампанское, угостив им всех присутствующих. Напомним, что после данного инцидента оба игрока были оштрафованы и переведены во вторые команды «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

    «Кокорин намерен документально доказать, что не имел отношения к оплате счетов на вечеринке в Монако. Игрок планирует собрать доказательства в течение ближайших дней», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2016 23:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2250

      kvm 6 июля 2016, 10:17

      будет копаться в помойке бара в поиске чеков

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk 6 июля 2016, 07:12

      Дзюба обращаюсь к тебе ты Динамо в чистилище отправил, можно теперь и внутри команды почистится а то у вас .................... во-общем дело не чистое)))))))))))).
      Отпусти Артёмушка грехи
      Знаю у меня их очень много
      Выслушай прошу и помоги
      Я хочу покаяться ..............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      o33uk 6 июля 2016, 07:06

      Ладно бы если б он хотел доказать непричастность по причине совести, чести и тд. я бы порадовался за него, но верится больше в то что сделает он это что б клуб поменьше наказал а на всё выше сказанное какать он хотел.
      Митрофанов в качестве наказания пусть на работу приезжает в малиновом пиджаке с барсеткой)))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 июля 2016, 06:15

      кокоша и гнилой ещё,ну ответь ты за поступки как мужик,что сука сразу заблеял.когда бухал да бабосом сорил наверно очень великим себя считал,а теперь как букашка

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 июля 2016, 00:07

      Так он, сука, ещё и НА ХАЛЯВУ бухал ? Ещё хуже...

      5
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > acer2003 6 июля 2016, 00:22

      ...не на халяву, а согласно ритуала

      -2
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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Саня БУБА 6 июля 2016, 01:03

      Типо Дам угощают ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 июля 2016, 00:05

      Ждём новостей:
      06.07.2016 – Кокорин и Мамаев явились в Церковь для покаяния;
      07.07.2016 – Кокорин и Мамаев причастились и остались в Храме для исповеди;
      08.07.2016 – Кокорин и Мамаев как воцерковлённые попросили у батюшки благословения на несоблюдение поста из-за больших физических нагрузок по основной профессии;
      09.07.2016 – Кокорин и Мамаев получили благословение на несоблюдение поста от самого Патриарха Всея Руси Кирилла;
      10.07.2016 и далее сериал с продолжением. Между средствами массовой дезинформации ведётся борьба за эксклюзивное право преподносить информацию первыми.

      -3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > cska-62 6 июля 2016, 00:28

      .....правильно!!!...я сам бы поборолся за такое эксклюзивное право ....такой горячий материал))))

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 5 июля 2016, 23:57

      Правильно, Кокорин. Ты платил за кальян и исполнение гимна. Шампуза - это Мамаев. Все вали на него. Он же тебя приобщил к утехам в ванной с представителями своего пола. Злой дядя, бяка гадкий.

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 23:42

      ....конечно кокорин не платил!...невеста не платит....платит жених (мамаев)...советую вспомнить события 4-хлетней давности http://www.sports.ru/tribuna/blogs/socialfootball/403100.html.....у кого то еще есть сомнения, что это была не свадьба???

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 июля 2016, 23:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У нас в стране всякие нищеброды обожают считать чужие бабки, это еще от совка осталось. И да, претензии к Мутко и его лимиту предъявляйте, платят за паспорта.

      -8
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Тraumtanzеr 5 июля 2016, 23:43

      ....ну так и не считай их, нещеброд!!!!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Саня БУБА 6 июля 2016, 00:13

      Ты только этим и занимаешься, стрелочник.

      -3
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > Тraumtanzеr 6 июля 2016, 01:24

      Милейший вы выражаетесь,как продажная женщина...на которую не хотят тратить определенную сумму.К тому же вы оскорбляете простых людей,работяг.Которые не могут украсть,либо взять взятку.Свои капиталы вы нажили честно,либо сделали какое-либо открытие...А теперь чудило гороховое,пойди на завод и назови работяг нищебродами.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 июля 2016, 23:40

      а что случилось? пункт контракта нашелся такой что его пошлют далеко и без денег

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