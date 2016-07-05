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    Глава комитета по этике: «Кокорин и Мамаев повели себя словно зажравшиеся чиновники»

    Глава комитета по этике РФС Владимир Лукин прокомментировал поведение игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных заведений Монте-Карло. Напомним, нападающий «Зенита» и хавбек «Краснодара» приобрели шампанского на сумму 250 тысяч евро, и угощали им всех посетителей клуба.

    «РФС пока не просил нас расследовать это дело. Мы же сами инициировать рассмотрение эпизода не можем.

    Мое отношение? Ну что делать? Когда у человека в 20 лет с хвостиком появляются чудовищные, неоправданные, ничем не обоснованные средства, а культурой он не озаботился обзавестись, мы получаем вот это…

    Кокорин и Мамаев смотрят на наших крупных чиновников, которые бесятся с жиру, когда страна живет тяжело. Так что они продукт нашего времени. Глазеют на более взрослые образцы и считают, что это и есть счастье. Разбить о скульптуру Родена кокосовый орех – это в их понимании счастье…», – сказал Лукин.

    Как сообщалось ранее, оба игрока были переведены в дубли своих команд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2016 22:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 6 июля 2016, 09:20

      Ну нормально так съездили во Францию прогуляться - сумочка за лям для любимой, шампусика на 250к... А! еще в футбольчик поиграли, насыщенные каникулы))

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 23:48

      ....та все нормально там у них было!!!!...ну повеселились немного молодожены, че такого то???...советую всем вспомнить события 4-хлетней давности: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/socialfootball/403100.html.....есть в инете еще масса интересных парных фото сладкой парочки.....

      1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Саня БУБА 6 июля 2016, 00:01

      Да все мы про это помним, это только Слуцкий запамятовал. У него вообще с памятью проблемы, это мы давно заметили.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Вомбат 6 июля 2016, 08:31

      Еп твою...перешел по ссылке и увидел как Кокорин засос Мамаеву ставит...срамота

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 июля 2016, 22:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В совок скатываемся окончательно с такими осуждениями.Там тоже считали чужие деньги.

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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > Тraumtanzеr 5 июля 2016, 22:53

      Согласен-а мы и будем жить как в Совке - пока такие чинуши буду умные вещи нести в массы))

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Тraumtanzеr 6 июля 2016, 13:17

      В ставок хотят60% населения.Им и сделают совок,только с частной собственностью и офигенной коррупцией

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