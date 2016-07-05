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    Палатой по разрешению споров РФС приостановлено дело «Рубина» и Торбинского

    Палатой по разрешению споров РФС было приостановлено дело по заявлению «Рубина» в отношении полузащитника «Краснодара» Дмитрия Торбинского.

    Казанский клуб подавал заявление из-за невыполнения игроком решения Палаты от четвертого декабря 2015-го года, обязующего его вернуть часть денег, выплаченных футболисту «Рубином» за расторжение контракта. Дело будет возобновлено после вынесения вердикта Спортивным арбитражным судом Лозанны по жалобе 32-летнего хавбека на это же самое решение о возврате части компенсации своему бывшему клубу.

    Кроме того, Палата закрыло производство по заявлению нападающего Неманьи Николича в отношении «Ростова» о выплате долгов по заработной плате.

    Источник: РФС

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    05.07.2016 20:35
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