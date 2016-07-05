Хурадо – игрок «Эспаньола»

Полузащитник «Уотфорда» и бывший игрок«Спартака» Хосе Хурадо стал футболистом «Эспаньола».

Контракт Хурадо с испанским клубом рассчитан на три года. Футболиста пригласил новый главный тренер каталонцев Кике Санчес Флорес, который ранее возглавлял «Уотфорд» и в свое время способствовал переходу Хурадо в английский клуб.

В прошлом сезоне игрок провел за «Уотфорд» 27 матчей. В «Спартаке» Хурадо играл в период с 2012 года по 2015.