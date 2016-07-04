Сарсания: «Зенит» готов расстаться с Витселем и Гараем

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает, что некоторые легионеры «Зенита» могут покинуть клуб. Речь, в частности, идет о Эсекьеле Гарае и Акселе Витселе.

«Продажа Халка — это большая удача. Безусловно, добро на этот трансфер дал новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Он наверняка представляет, как будет строить игру своей новой команды без ее лидера последних лет. Не будем забывать, что «Зенит» попал под санкции УЕФА за нарушение принципов финансового fair-play, а те деньги, которые выручены в результате продажи Халка, позволят решить многие проблемы.

Уверен, что при наличии достойных предложений «Зенит» расстанется и с Акселем Витселем и Эсекьелем Гараем. Луческу будет строить новую команду, и для этого, безусловно, получит карт-бланш на приобретение новых игроков. Продажа старых позволит получить для этого необходимые средства. Это абсолютно нормальное явление в футболе. Нынешний состав питерского клуба себя уже исчерпал. Команда с такими игроками и таким бюджетом не смогла даже в Лигу чемпионов по итогам завершившегося сезона выйти. Было видно, что ей не хватает характера, и нужно что-то менять», – отметил Сарсания.