Жемалетдинов: «Я перешел в великий клуб – «Рубин»

Новичок «Рубина» ​Рифат Жемалетдинов прокомментировал свой переход в стан казанского клуба из «Локомотива».

«Рад, что перешел в такой великий клуб, как «Рубин». Надеюсь, помогу команде. Когда приходишь в новый клуб, на тебя возлагают большие надежды, поэтому нужно доказывать и стараться. Я уже успел провести тренировку с новой командой. Мне очень понравилось, тренировки здесь очень интересные. Была неплохая нагрузка. Хави Грасия – очень квалифицированный тренер. Он меня поприветствовал, сказал, что надеется на меня, я пообещал стараться», — сказал Жемалетдинов.