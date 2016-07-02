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    Соловьев: «Зенит» подписывает молодежь, но не дает ей шанса. Я освободился из золотой клетки»

    Полузащитник Иван Соловьев прокомментировал свой уход из «Зенита». 1 июля контракт игрока истек, и он стал свободным агентом.

    «Я освободился из золотой клетки! С плеч свалился огромный груз, мне надо все начинать заново и возвращаться на прежний уровень. «Зенит» подписывает молодежь, но не дает ей шанса, выбраться отсюда тяжело даже собственным воспитанникам. Ребят переподписывают, а затем отправляют в аренду, требуя при этом огромные деньги.

    Скорее всего, из тренировочного процесса с «Зенитом» и «Зенитом-2» я выпал после того, как главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов публично обвинил меня в якобы отказе играть со «Спартаком-2». Это не было – я за свой счет уезжал в Москву, чтобы в отпуске хоть как-то подвигаться с ребятами. Пусть та история останется на совести Радимова. Основа? Виллаш-Боаш говорил, что его устраивает моя работа. Я задал португальцу прямой вопрос: есть ли мне смысл оставаться в команде или надо искать варианты с арендой? На что получил ответ: «На первый сбор едешь сто процентов». Однако тем же вечером по телефону мне сообщили, что в Австрию не лечу.

    После высказываний Владислава Николаевича собственно футбол отошел на второй план. Хорошо, что Игорь Симутенков и Дмитрий Давыдов вникли в мою ситуацию и позволили тренироваться с молодежным составом. Я на каждом занятии пытался доказать свою состоятельность. Не пытался ли поговорить с Радимовым? Мне не о чем разговаривать с этим человеком!

    Я стал свободным агентом и могу сам решать свою судьбу. Буду рассматривать любой вариант. Я возвращаюсь к тому, с чего начинал. Буду выстраивать карьеру с чистого листа. Место работы и финансовые условия значения не имеют», – сказал Соловьев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.07.2016 21:32
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +362

      sargassov 3 июля 2016, 13:13

      Отменить бы лимит и пускай молодежь в первой лиге играет, появится талант (раз в 5 - 10 лет) можно брать, а так не себе, ни людям

      -1
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      Рейтинг: +362

      sargassov > Ardenn 8 июля 2016, 17:47

      Сначала хотел написать, что ты мудак хамовитый, потом посмотрел за какую команду троллишь, в общем нет в этом необходимости, и так все ясно)

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 3 июля 2016, 12:52

      А с какой помпой уходил из Динамо в Зенит !

      -1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 3 июля 2016, 12:27

      Сколько ему давалось шансов и кроме суеты и брака ничего не показал....

      -1
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      Рейтинг: +5

      geragera 3 июля 2016, 12:22

      значит не тянет до уровня премер лиги. еще и слюни распустил

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 11:22

      Это большая загадка, кто и зачем взял его в Зенит.

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 3 июля 2016, 08:23

      Кто он такой,этот потерпевший?)

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > zadira56 3 июля 2016, 11:16

      рост 1,63 м.

      -1
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      Рейтинг: +147

      udavMike 3 июля 2016, 07:52

      бла бла бла

      -1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 июля 2016, 07:49

      Героем себя возомнил.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июля 2016, 07:42

      В Зените конкуренция большая игроки топовые , дорогие.....Ваня будь проще не выпендривайся иди в другую команду и стань лидером

      -2
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      Рейтинг: +508

      triton004 3 июля 2016, 06:26

      Губят нашу молодёжь баблом,а потом плачут некого в сборную брать

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