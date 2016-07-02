Батшуайи объявил о своем уходе из «Марселя»

Нападающий «Марселя»​ Миши Батшуайи опубликовал заявление о своем уходе из клуба. Ожидается, что футболист присоединится к «Челси».

«Завтра это станет официальным: я покидаю «Марсель» этим летом. Прежде всего я хотел бы отдельно поблагодарить всех фанатов «Марселя»: в течение этих двух лет, что я провел в любимом клубе, вы показывали мне свои любовь и поддержку. Для меня было большой честью выходить в футболке «Марселя» на поле «Велодрома» – стадиона, который благодаря вам обладает чудесной и уникальной атмосферой», – сказано в заявлении Батшуайи.