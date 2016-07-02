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    Аленичев: «На Паршивлюка и Граната больше не рассчитываем»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о кадровых перестановках в московском клубе во время летнего трансферного окна.

    – Почему отправлены во вторую команду Сергей Паршивлюк и Владимир Гранат? Вы считаете их уровень готовности не подходящим для основного состава?

    – На Паршивлюка и Граната больше не рассчитываем. Мы расстались по-хорошему, пожелали им удачи в других клубах.

    – В весенней части прошедшего сезона вы оказывали доверие Александру Зотову и Сергею Брызгалову, которые часто выходили на поле, но контракты с ними продлены не были. Почему так произошло?

    – Хочется поблагодарить их за то, что они дали «Спартаку», в весенней части у нас был отрезок, когда мы выиграли четыре игры подряд, не пропустив голов. Это как раз заслуги и Зотова, и Брызгалова. Футболисты тоже решили сменить обстановку. Конечно, они могли остаться в «Спартаке», но мы исходим прежде всего из того, есть ли желание у футболистов. И не должны забывать о финансовой составляющей. Есть команды, которые могут предложить более лучшие условия. Поэтому расстались с ними и остались в нормальных отношениях.

    Источник: Бобсоккер

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    02.07.2016 12:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 16:48

      Это вы с Аленичевым наполеоновские планы строите?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 14:06

      .....гранат конечно уже закончен как спортсмен!!!...из перспективного защитника за 4 года превратился в никчемное дерьмо, плавающее от одной гавани к другой....в голове одно бабло, друг денисова!!!...а паршевлюк мог бы быть серьезным защитником, но пошел по ночным клубам, стал травку тягать ....каждый спортсмен - хозяин своей судьбы!!! они выбрали эту!!!...смысл их осуждать???...плюнуть и забыть!!!!...а брызгалова заберут в хороший клуб в основу...смысл ему лавку полировать???

      4
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      Рейтинг: +58

      JokUr > Саня БУБА 2 июля 2016, 16:06

      У Паршивлюка, насколько помню, 3 разрыва крестов. Тут уж извините... чуда не получилось, не заиграл хотя бы на 2/3 от старого

      2
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Саня БУБА 2 июля 2016, 16:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так в Спартаке все такие. Посмотришь, из Спартака уйдут, как заиграют.

      -4
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      Рейтинг: +1126

      richi 2 июля 2016, 13:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Разбегается молодежь за титулами.

      -6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 июля 2016, 13:02

      Еще бы от Макеева избавились бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 2 июля 2016, 12:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Паршивлюка можно было оставить лучше игрока на его позиции в россии нет

      -4
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские > Kareon 2 июля 2016, 13:20

      Целая куча игроков, может сыграть лучше. Тот же Макеев, как ЦЗ слабый, но как правый защитник (именно защитник, а не игрок всей бровки) гораздо качественней.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 2 июля 2016, 12:57

      локомотив всех подбирет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июля 2016, 12:37

      Пошла перетасовка карт...

      1
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      Рейтинг: +34

      толллян > арейская 2 июля 2016, 13:34

      да

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 июля 2016, 12:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Утомляет эта блошиная мельтешня в Спартаке.
      Идёт имитация бурной деятельности. На самом же деле, случайно выбранных шлаковых футболистов -- меняют на точно таких же случайных и шлаковых.

      -8
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ya za spartak 2 июля 2016, 14:43

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      Твоего мнения, гoвнюк спартаковский, не спрашивали.
      Сиди и слушай, что тебе, дну затхлому, окружающие говорят.

      ВЫ СПАРТАК -- И ВЫ ГOBHO.

      -4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ya za spartak 2 июля 2016, 16:20

      Покуда Зенит в вашу гнилую спартаковскую ж0пу засовывает по пять штук за матч -- ВЫ СПАРТАК, И ВЫ -- ГOBHO.

      Не путайся, лучше сделай себе татуировку с этим понятным и обоснованным слоганом, утырок краснобелый.

      -3
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