Бен Арфа стал первым новичком «ПСЖ»

«ПСЖ» подписал контракт с полузащитником Атемом Бен Арфа. Он стал первым новичком французского клуба в это межсезонье. Соглашение 29-летнего футболиста с клубом рассчитано на два сезона – до 30 июня 2018 года. В прошедшем сезоне Бен Арфа выступал за «Ниццу». Летом у него закончился контракт, и он стал свободным агентом.

Зарплата футболиста составит 280 тысяч евро в месяц до выплаты налогов. «ПСЖ» также заплатит ему 5 миллионов евро в качестве подъемных. Кроме этого, контрактом предусмотрены бонусы, которые позволят ему значительно увеличить свой доход.

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