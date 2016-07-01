Гендиректор «Анжи»: «Контракт с Врбой рассчитан больше чем на год»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал подробности о сроках соглашения вратарем махачкалинцев Александром Беленовым и нового главного тренера команды Павла Врбой.

«Беленов сказал, что будет в «Анжи», пока мы друг другу не надоедим. Полностью подписываюсь под словами нашего голкипера.

Что касается контракта с Павлом Врбой, то соглашение долгосрочное, то есть рассчитано больше чем на год», – сказал Кораблев.

Напомним, вчера стало известно о подписании контракта «Анжи» с Павлом Врбой.