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Уэльс и Бельгия определят второго полуфиналиста Евро-2016

1 июля 2016, 21:00
7

Сегодня вечером состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Уэльса и Бельгии. Для любой из команд данного противостояния выход в полуфинальную стадию Евро-2016 будет считаться огромным достижением. От бельгийцев, имеющих в своем составе футболистов мирового уровня, болельщики давно ожидают больших достижений, тогда как от сборной Уэльса подобного результата мало кто ожидал увидеть, ведь еще недавно подопечные Криса Коулмэна прозябали внизу мирового рейтинга.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Уэльс Бельгия
Комментарии (7)
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Павел Амурский
1467355123
Уэльсу удачи!
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denisov
1467362174
Уэльсу удачи
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dzhanavar
1467370031
Будет скучно в далнейшем без Бейла... Он укращение этого чемпионата.
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STatham
1467396515
Чую Уэльс выиграет Евро или попадет в финал. А потом наши футболисты и Мутко скажут: представляете мы проиграли Уэльсу! Нам не стыдно! Поэтому мы опозоримся еще на домашнем чемпионате мира.... Футбола нет, но Вы тут терпите, держитесь, болейте!
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STatham
1467396594
Смекаете? 0_о
Ответить
Sem3M
1467396762
Главное не дайте уснуть
Ответить
STatham
1467406506
я же говорил
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