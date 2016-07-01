Уэльс и Бельгия определят второго полуфиналиста Евро-2016

Сегодня вечером состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Уэльса и Бельгии. Для любой из команд данного противостояния выход в полуфинальную стадию Евро-2016 будет считаться огромным достижением. От бельгийцев, имеющих в своем составе футболистов мирового уровня, болельщики давно ожидают больших достижений, тогда как от сборной Уэльса подобного результата мало кто ожидал увидеть, ведь еще недавно подопечные Криса Коулмэна прозябали внизу мирового рейтинга.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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