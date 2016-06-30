Митрофанов: «Зенит» не собирается выставлять на трансфер Гарая и Витселя»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прояснил ситуацию вокруг возможного трансфера полузащитника команды Акселя Витселя.

«Мы разговаривали с Акселем о его возможном уходе. Год контракта Витселя при его роли в команде – это вполне нормальная компенсация.

Вопрос в том, сколько денег. Тот же самый Витсель ведет переговоры о продлении контракта. Да, у него есть желание сыграть в Англии или Италии, но я не исключаю, что он продлил соглашение с «Зенитом». Хотя не исключаю и возможность его продажи.

Факт продажи Халка не означает, что к нам можно просто так прийти и купить игрока. Наши футболисты дорого стоят. Чем меньше времени останется до конца Евро-2016, тем больше будет таких предложений, но пока это наши игроки.

У клуба нет цели распродать всех лидеров, чтобы аккумулировать гигантскую сумму и потратить ее на перестройку команды. Исходим из того, что нам необходимо несколько усилений, связанных с продажей Халка и травмой Данни, но каких-то активных действий, связанных с выставлением на трансфер Гарая и Витселя мы предпринимать не собираемся.

Будут очень интересные предложения — будем их обсуждать. Наши игроки качественные, но их можно заменить на не менее качественных игроков», — заверил Митрофанов.