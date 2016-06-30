Гендиректор «Анжи»: «Почему Врба? Откройте его график и посмотрите, с какими командами он достиг успеха»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев уверен, что достижения нового главного тренера команды Павла Врбы в «Жилине» и «Виктории Пльзень» говорят сами за себя.

«Этого специалиста удалось заинтересовать теми задачами, которые должны стоять перед каждым серьезным профессиональным клубом, который выступает в чемпионате России по футболу.

Конкретная задача будет поставлена перед тренером после того, как он познакомится с нынешним составом команды, когда произойдет усиление состава и состоится встреча с акционером команды. На основании всех этих данных и будет сформулирована задача на сезон.

Почему именно Врба? Предлагаю открыть рабочий график господина Врбы с момента начала работы в тренерской должности и посмотреть, каких успехов и с какими командами он достигал на европейской футбольной арене», — заявил Кораблев.