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  • Гендиректор «Анжи»: «Почему Врба? Откройте его график и посмотрите, с какими командами он достиг успеха»

Гендиректор «Анжи»: «Почему Врба? Откройте его график и посмотрите, с какими командами он достиг успеха»

30 июня 2016, 12:24
4

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев уверен, что достижения нового главного тренера команды Павла Врбы в «Жилине» и «Виктории Пльзень» говорят сами за себя.

«Этого специалиста удалось заинтересовать теми задачами, которые должны стоять перед каждым серьезным профессиональным клубом, который выступает в чемпионате России по футболу.

Конкретная задача будет поставлена перед тренером после того, как он познакомится с нынешним составом команды, когда произойдет усиление состава и состоится встреча с акционером команды. На основании всех этих данных и будет сформулирована задача на сезон.

Почему именно Врба? Предлагаю открыть рабочий график господина Врбы с момента начала работы в тренерской должности и посмотреть, каких успехов и с какими командами он достигал на европейской футбольной арене», — заявил Кораблев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Врба Павел
Комментарии (4)
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FANS86
1467286292
не плохой послужной список, НО, это Россия и это Анжи)))))
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Pro100Kid
1467286586
Ну сборную Чехии он слепил хорошую,при этом имея средних футболистов. Удачи ему в РФПЛ
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арейская
1467292239
Ну что-же, как говорится, поживём- увидим...
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