Нани: «В матче с Польшей нужно верить в себя»

Нападающий сборной Португалии Нани рассказал о настрое своей команды на четвертьфинальный матч Евро-2016, в котором его команде предстоит встретиться со сборной Польши.

«Польша – сильная команда, что она и доказала по ходу турнира. Поляки приехали во Францию с самыми серьезными намерениями. Но мы знаем, какую опасность представляет оппонент, и хорошо подготовились к игре. Надо просто выложиться по максимуму и не терять бдительность ни на секунду. Это единственный способ, если мы хотим обыграть тех, кто стоит на нашем пути в финал. Нужно верить в себя.

Польша ни в чем не уступает любому другому четвертьфиналисту – просто вспомните, как она сыграла против Германии. Бельгия и Уэльс тоже доказали свою силу, и у них есть игроки, которые могут решить исход матча. Так что нужно оставаться сплоченными и верить в успех», – рассказал Нани.

Напомним, четвертьфинальный матч Евро-2016 Польша – Португалия состоится в четверг, 30 июня, в 22:00 по московскому времени.