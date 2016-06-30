Фахриев: «Саму очень быстрый, квалифицированный, техничный игрок»

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал подписание клубом игрока из Испании Самуэля Гарсию Санчеса.

«Мы подписали футболиста, который выступал в Ла Лиге за «Вильярреал». Это фланговый игрок, очень быстрый, квалифицированный, техничный. Игрок, который умеет обыграть один в один, сделать голевую передачу и сам завершить атаку. Он играл у Хавьера Грасии в «Малаге», то есть требования тренера он понимает.

Надеемся, что он будет одним из проводников идей тренера на футбольном поле. Надеемся, что его опыт и амбиции помогут ему реализовать себя здесь и соответственно помочь воплотить в жизнь планы команды», – заявил Фахриев.

Напомним, сегодня «Рубин» подписал контракт с 25-летним испанским полузащитником Самуэлем Гарсией.