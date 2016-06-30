«Рубин» объявил о подписании игрока «Вильярреала»

Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Гарсия официально представлен в качестве игрока казанского «Рубина». Контракт между сторонами рассчитан на четыре ближайших сезона. Известно, что сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне 25-летний Саму провел в составе «Вильярреала» 26 встреч, отметившись тремя мячами и пятью голевыми передачами.
Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Рубин»