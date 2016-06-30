«Рубин» объявил о подписании игрока «Вильярреала»

Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Гарсия официально представлен в качестве игрока казанского «Рубина». Контракт между сторонами рассчитан на четыре ближайших сезона. Известно, что сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Саму провел в составе «Вильярреала» 26 встреч, отметившись тремя мячами и пятью голевыми передачами.

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