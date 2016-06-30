«Милан» включается в борьбу за трансферную цель «Спартака»

Итальянский «Милан» продолжает подготовку к сезону, рассматривая укрепление состава на трансферном рынке. В сферу интересов клуба Сильвио Берлускони попал полузащитник «Сампдории» Фернандо Лукас, который никак не может договориться о своем переходе в московский «Спартак». Возглавивший на днях «Милан» Винченцо Монтелла отлично знаком с бразильским футболистом по совместной работе в генуэзском клубе – он и стал инициатором такого предложения.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о покупке Фернандо за 12,5 миллиона евро плюс бонусы, а зарплата игрока в московском клубе составит от 3 до 4 миллионов в год.

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