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    Фернандо будет получать в «Спартаке» 3 миллиона в год

    Еще на шаг ближе стал к переходу в столичный «Спартак» полузащитник «Сампдории» Фернандо, сообщает Il Secoloxix. Московский клуб договорился о личном контракте с 24-летним футболистом из Бразилии: его зарплата составит 3 миллиона евро в год. Известно, что руководству «Спартака» удалось снизить эту цифр с 4 миллионов евро за сезон. Сумма трансфера хавбека составит 12,5 миллиона евро плюс бонусы.

    В прошедшем сезоне Фернандо провел 35 матчей в Серии А, в которых отметился четырьмя голами и таким же количеством результативных передач.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2016 11:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 июня 2016, 16:19

      Надеюсь не очередное высокооплачиваемое дерево. Удачи ему!

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 23 июня 2016, 18:12

      Нужен ли он? За Сампдорию 24 игры и всего 2 гола.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 июня 2016, 17:29

      Самое интересное, что он наотрез отказался от предложения Зеньки, чем вызвал ярость Цыгана))))

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 июня 2016, 15:41

      "Габариты" смущают, при росте 174, весить 66, второй Жано что ли?

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 23 июня 2016, 12:43

      Не по теме спрошу. С помощником Аленичева, Конте сорвался ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      ajoq > СЛАВА 81 23 июня 2016, 13:34

      Да, Пилипчук вместо него http://bombardir.ru/news/47222
      7

      0
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      Рейтинг: +826

      Grag > СЛАВА 81 23 июня 2016, 14:47

      о Какам конте речь?

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 23 июня 2016, 11:54

      Уж лучше алекса вернули бы

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Kareon 23 июня 2016, 12:59

      Ты серьезно??? Алекс уже давно сбитый лётчик...

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 июня 2016, 11:49

      федун, за 3 ляма можно найти по 200 тыс в россии и за три года сделать из них людей)))

      2
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 23 июня 2016, 11:47

      Никаких сверх естественных показателей не заметил, за что такое бабло парни? Вы чего рехнулись? Ну привезите ещё одного Барриоса, Авейбе? Берут среднего игрока из серии А и платят за него сумасшедшие бабки + ЗП!

      7
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska > Пчела 672 23 июня 2016, 14:01

      Таков Спартак, вешают лапшу на уши Федуна, отмывают деньги.

      -2
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