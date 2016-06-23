Фернандо будет получать в «Спартаке» 3 миллиона в год

Еще на шаг ближе стал к переходу в столичный «Спартак» полузащитник «Сампдории» Фернандо, сообщает Il Secoloxix. Московский клуб договорился о личном контракте с 24-летним футболистом из Бразилии: его зарплата составит 3 миллиона евро в год. Известно, что руководству «Спартака» удалось снизить эту цифр с 4 миллионов евро за сезон. Сумма трансфера хавбека составит 12,5 миллиона евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Фернандо провел 35 матчей в Серии А, в которых отметился четырьмя голами и таким же количеством результативных передач.

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