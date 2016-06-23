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Фернандо будет получать в «Спартаке» 3 миллиона в год

23 июня 2016, 11:43
13

Еще на шаг ближе стал к переходу в столичный «Спартак» полузащитник «Сампдории» Фернандо, сообщает Il Secoloxix. Московский клуб договорился о личном контракте с 24-летним футболистом из Бразилии: его зарплата составит 3 миллиона евро в год. Известно, что руководству «Спартака» удалось снизить эту цифр с 4 миллионов евро за сезон. Сумма трансфера хавбека составит 12,5 миллиона евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Фернандо провел 35 матчей в Серии А, в которых отметился четырьмя голами и таким же количеством результативных передач.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Спартак Сампдория Фернандо
Комментарии (13)
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Пчела 672
1466671670
Никаких сверх естественных показателей не заметил, за что такое бабло парни? Вы чего рехнулись? Ну привезите ещё одного Барриоса, Авейбе? Берут среднего игрока из серии А и платят за него сумасшедшие бабки + ЗП!
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никита голоян
1466671776
федун, за 3 ляма можно найти по 200 тыс в россии и за три года сделать из них людей)))
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Kareon
1466672096
Уж лучше алекса вернули бы
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СЛАВА 81
1466675017
Не по теме спрошу. С помощником Аленичева, Конте сорвался ?
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ufos73
1466685700
"Габариты" смущают, при росте 174, весить 66, второй Жано что ли?
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REDWHITE_
1466692177
Самое интересное, что он наотрез отказался от предложения Зеньки, чем вызвал ярость Цыгана))))
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Грыззь
1466694766
Нужен ли он? За Сампдорию 24 игры и всего 2 гола.
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VVM1964
1466702840
ПОЖИВЕМ УВИДИМ , ЧТО ЗА ПТИЦА .
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Pro100Kid
1466774372
Надеюсь не очередное высокооплачиваемое дерево. Удачи ему!
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