Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ринат Билялетдинов: «Не хочется, чтобы Азмуна дисквалифицировали»

Ринат Билялетдинов: «Не хочется, чтобы Азмуна дисквалифицировали»

29 июня 2016, 16:57
8

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение по поводу ситуации с полузащитником Сердаром Азмуном. Напомним, что игрок сборной Ирана самолично решил уйти из казанской команды.

– Говорят, «Рубин» напишет жалобу в ФИФА, и Азмуну грозит дисквалификация.

– Лично я на дыбы не вставал. Никуда писать не собирался. Мне просто было жалко, что Азмуна нет в команде. При этом понимаю: везде есть подруливающие моменты. По большому счету я рад, что он оказался в «Ростове» и не пропал. Сумел о себе заявить. Такова жизнь. Думаю, в донском клубе он продолжит прогрессировать, расти. Это важно. Другое дело – надо все решить полюбовно. Наверное. «Рубин» его продаст. Не хочется, чтобы Сердара дисквалифицировали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Билялетдинов Ринат Азмун Сердар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hyperonanist
1467209381
Линкольн наверное в гробу переворачивается, от всех этих историй с футбольными контрактами. Раб он, что-ли? Хочет на трансфер - отпустите. Иначе же получите игрока-по..у..ста на целый сезон и в итоге он всё равно уйдет бесплатно. Кто от этого выиграет? Я с физруком согласен, думаю договорятся, как и в прошлый раз.
Ответить
Саня БУБА
1467211721
....та такая история уже была с гекханом торе.....тот вообще убежал на родину....беда этих ребят в том, что они малообразованы, контракты не читают
Ответить
rubinovyi2
1467214679
А не с тебя-ли все началось,раскрыватель талантов и изобретатель рубиновой электрички? Не ты ли своим отношением,отвадил игрока от клуба?
Ответить
a-rakhmatov
1467218553
Ринат, из-за своей бездарности ты не смог раскрыть его как хорошего игрока, так помоги ему продолжить без проблем карьеру в Ростове....
Ответить
арейская
1467244825
Стало жалко когда ушел? Так почему-же мариновал его на лавке?
Ответить
Главные новости
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
2
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
1
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
3
Все новости
Все новости
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
2
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
1
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
3
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
8
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+