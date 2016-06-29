Ринат Билялетдинов: «Не хочется, чтобы Азмуна дисквалифицировали»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение по поводу ситуации с полузащитником Сердаром Азмуном. Напомним, что игрок сборной Ирана самолично решил уйти из казанской команды.

– Говорят, «Рубин» напишет жалобу в ФИФА, и Азмуну грозит дисквалификация.

– Лично я на дыбы не вставал. Никуда писать не собирался. Мне просто было жалко, что Азмуна нет в команде. При этом понимаю: везде есть подруливающие моменты. По большому счету я рад, что он оказался в «Ростове» и не пропал. Сумел о себе заявить. Такова жизнь. Думаю, в донском клубе он продолжит прогрессировать, расти. Это важно. Другое дело – надо все решить полюбовно. Наверное. «Рубин» его продаст. Не хочется, чтобы Сердара дисквалифицировали.