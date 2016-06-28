«Сан-Паулу» отверг предложение от «Севильи» по Гансо

«Сан-Паулу» отклонил предложение «Севильи» в размере восьми миллионов евро о приобретении полузащитника Гансо, сообщает Estadio Deportivo. Тем не менее, руководство «рохибланкос» не хочет отказываться от своей идеи заполучить 26-летнего игрока, и намерено начать с ним переговоры в качестве свободного агентом, так как первого июля до окончания срока действия его контракта с бразильским клубом останется полгода.

«Севилья» готова использовать эту ситуацию для создания некоторого давления на «Сан-Паулу», намекая бразильцам, что лучше уж продать хавбека сейчас, чем через полгода отпустить его бесплатно.

Отметим, что самому Гансо андалусский клуб предлагает зарплату 2,2 миллиона евро в год.