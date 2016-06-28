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  • Наставник сборной Бразилии Тите предлагает отказаться от послематчевых пенальти

Наставник сборной Бразилии Тите предлагает отказаться от послематчевых пенальти

28 июня 2016, 13:47
8

Новый главный тренер сборной Бразилии Тите предлагает отменить послематчевые пенальти. Данным предложением специалист выразил сочувствие капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который в финале Кубка Америки не смог реализовать одиннадцатиметровый в послематчевой серии в игре с Чили.

«Мне кажется, что это негуманно, когда победитель матча определяется вот таким образом. Я бы придумал другой вариант. Конечно, при ударе с «точки» нужно иметь мастерство и психологическую устойчивость. Но нельзя приводить к тому, что всех собак вешают на значимых футболистов, которым просто не повезло», – заявил Тите.

Источник: Goal.com
Кубок Америки Аргентина Месси Лионель Тите
Комментарии (8)
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ганга
1467111347
)))) смешно слушать, значит все лавры должны доставаться сильным? это значит гуманно!? а остальные что не люди что ли? я рад за чилийцев!! болел за них. и всегда болею за слабых.... лучшая защита это атака, теперь Тите ищет оправдания и сторонников...., все от Бога, и Месси тут не причем как и все остальные.....
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Garrincha58
1467113060
или переигровка или два тайма по 30 мин.и разрешить по две замены хотя тут тоже могут быть нули тогда точно переигровка
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Lamantyn
1467114731
Играть надо лучше во время основного времени, тогда и пенальти бить не придется..;)
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neveldomha
1467115219
Нужна та же схема. 2 тайма по 15 минут, но в сокращенных составах. -3 игрока. С возможностью доп. замены именно на доп. периоды. А в случае ничьей определять победителя по процентам владения мячом.
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mc_key
1467116031
пусть так и предлагает не вешать собак на значимых футболистов, которым просто не повезло
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bringing
1467116695
Правила Пенальти для всех равны,кто забивает,кто то нет
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