Наставник сборной Бразилии Тите предлагает отказаться от послематчевых пенальти

Новый главный тренер сборной Бразилии Тите предлагает отменить послематчевые пенальти. Данным предложением специалист выразил сочувствие капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который в финале Кубка Америки не смог реализовать одиннадцатиметровый в послематчевой серии в игре с Чили.

«Мне кажется, что это негуманно, когда победитель матча определяется вот таким образом. Я бы придумал другой вариант. Конечно, при ударе с «точки» нужно иметь мастерство и психологическую устойчивость. Но нельзя приводить к тому, что всех собак вешают на значимых футболистов, которым просто не повезло», – заявил Тите.