«Крылья Советов» сыграют с «Соколом»

В прошедшее воскресенье «Крылья Советов» получили выходной день. В понедельник команда приступила к занятиям. Во вторник в расположение клуба прибыли защитники Ибрагим Цаллагов и Шелдон Бато, а также полузащитник Сергей Ткачев, отправившийся на медосмотр. По соглашению, заключенному между ЦСКА и «Крыльями», этот сезон Сергей проведет в самарской команде.

На этой неделе у «Крыльев» запланирован первый матч в новом сезоне. Соперником самарцев станет саратовский «Сокол». Игра состоится на втором поле «Металлурга» в субботу, 2 июля, в 11:00. Вход для всех болельщиков свободный.