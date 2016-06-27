Широков: «Мамаев – мой хороший друг, я его не бил»

Капитан сборной России Роман Широков опроверг информацию, согласно которой он ударил хавбека Павла Мамаева за то, что тот оскорблял главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого.

«Это очередной бред нашей спортивной журналистики. Павел Константинович является моим хорошим другом – это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга, а поддерживать, что я всегда с удовольствием делаю в отношении него», – сказал Широков.