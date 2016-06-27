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Широков: «Мамаев – мой хороший друг, я его не бил»

27 июня 2016, 15:48
17

Капитан сборной России Роман Широков опроверг информацию, согласно которой он ударил хавбека Павла Мамаева за то, что тот оскорблял главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого.

«Это очередной бред нашей спортивной журналистики. Павел Константинович является моим хорошим другом – это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга, а поддерживать, что я всегда с удовольствием делаю в отношении него», – сказал Широков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Краснодар Мамаев Павел Широков Роман
Комментарии (17)
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FanatSerj
1467032050
От они все смешные ))) "Павел Константинович..." -Павел Константинович! - А? -На! ))))
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Chesn0k
1467033469
да у широкова нет такого удара, чтоб бровь рассечь мамаше. скорее всего, игнаш или вася впрягся за батю
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acer2003
1467033830
" Павел Константинович является моим хорошим другом – это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга ", к тому же мы оба деревянные на поле ))
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cska-62
1467034304
Почему-то Широкову веры больше, чем первоначальной информации... Мне лично трудно было себе представить, чтобы Широков стал драться с Мамаевым, заступаясь за Слуцкого... Что там было и как, узнаем из мемуаров... Лет через двадцать...
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андрей андреев
1467037275
Врёт.Все говорят,что не было драки,но не Один ге сказал "родам в суд за клевету" 100% было
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Kollljan
1467037887
Да ладно! Саданул разок - с кем не бывает!
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headdevil
1467039193
Ага, Рома из подмосковья, сам с платформы бухой падал в Красногорске. Не удивлюсь, если он "случайно" уронил штангу на Павла Константиновича.
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Diesel133
1467041100
хорошо поддержал я смотрю, такая фигня над глазом)))
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sochi-2013
1467042886
Прям девочка Прасковья!
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ljrljr0505
1467043874
оба дебилы.
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