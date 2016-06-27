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    Измайлов будет выступать в чемпионате России

    Бывший полузащитник «Порту» Марат Измайлов в новом сезоне будет выступать за клуб из российской Премьер-лиги. Об этом сообщил агент 33-летнего футболиста Паулу Барбоза.

    «Измайлов будет играть в РФПЛ. В ближайшее время он приступит к работе с новым клубом. Марат находится в хорошей форме, тренируется и готов играть. Думаю, через неделю все станет известно», – заявил агент.

    Напомним, что последним клубом Измайлова в России был «Краснодар», за который он выступал в сезоне-2014/15.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.06.2016 15:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +33709

      zra78 27 июня 2016, 17:53

      Дамой давай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июня 2016, 17:16

      33 года уже-думаю клуб средней руки только возьмет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 27 июня 2016, 17:12

      Эх, в "Локо" бы..Но, как всегда - не выйдет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Dammit 27 июня 2016, 20:30

      Зачем? Только избавились от пенсионеров. Опять набирать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > Антибиотик 27 июня 2016, 21:02

      Ну а почему нет?
      Я уважаю Измайлова за былые времена. Относительно недавно он хорошо катал за Краснодар. Играть на атаку,обострять, как видимо, никто не планирует (судя по предыдущему сезону). Денег на трансферы по ходу - не будет. Так почему нет?

      Да и как избавились от пенсионеров?Только недавно новость была, что с Михаликом контракт продлили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 27 июня 2016, 17:06

      в зенит вместо халка)) достойная замена)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67

      persuha 27 июня 2016, 16:58

      В Рубин наверное

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 27 июня 2016, 16:53

      Урал?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 27 июня 2016, 16:12

      в Локо, карьеру завершать)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 июня 2016, 16:09

      Крылья или томь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 27 июня 2016, 15:54

      Интересно за какой клуб?

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 27 июня 2016, 15:41

      В ЦСКА

      -2
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero > triton004 27 июня 2016, 15:57

      По любому, они там сборную пенсионеров собирают))))

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Riot Zero 27 июня 2016, 16:04

      Урал ? ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > 27 июня 2016, 16:04

      По-любому "Урал" )

      0
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