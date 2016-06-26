Червиченко: «Перспективы «Ростова» в Лиге чемпионов? Вспомните кипрский АПОЭЛ»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими мыслями о подписании главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым нового контракта с командой сроком на два года.

– Бердыев остается в «Ростове». Положительная новость для РФПЛ?

– Думаю, да, – говорит Червиченко. – Мы сохраним команду из хорошего футбольного региона. Оттуда исторически много звезд выходит. Если остается Бердыев, то остается масса игроков, которые связывали свою карьеру больше с Бердыевым, нежели с самим «Ростовом».

– Повторить прошлый результат будет непросто. Ожидаете некоторый спад?

– Безусловно. Теперь на «Ростов» будут настраиваться, как на серебряного призера. И зарубы будут с первых минут.

– В переговорах между «Ростовом» и Бердыевым сообщалось о нескольких дедлайнах. Ни в один из них не уложились. Нынешний контракт на два года – это результат того, что Бердыев пошел на уступки, или руководство клуба все-таки выполнило условия тренера?

– Бердыев – человек большой совести. Он отвечает за людей, которых приглашал и за те обещания, которые им давал. Думаю, он просто до конца выжимал руководство «Ростова» на предмет расчета со всеми игроками. Люди ведь не только сделали свое дело, но и ощутимо перевыполнили задачу. В несколько раз. И заслуживают за это достойно оплаты. Бердыев, как достойный человек, до конца этим вопросом и занимался. А переносилось, думаю, потому, что хоть Ростов и Родина моя, но стоит признать – там очень любят давать обещание, выполнение которых потом оттягивают и оттягивают. Знаете, как в одно азиатской пословице: «Либо падишах помрет, либо ишак». Считаю, что максимально было возможно сделать, он сделал.

– С этим составом в Лиге чемпионов будет сложно?

– Сложно рассуждать, каким составом нужно играть в ЛЧ. Думаю, вряд ли мы сейчас можем вспомнить много людей из сборной Исландии, но посмотрите, как она играет на Евро. Так и здесь: необязательно брать какие-то громкие имена. Важнее – взаимопонимание и отлаженная игра. Конечно, какая-то отдельно взятая звезда много решает и добавляет, но те 10 человек, которые вокруг этой звезды, вкладывают в итоговый результат больше. Тот же Уэльс яркое тому подтверждение. Вспомните кипрский «АПОЭЛ», другие команды, которые неожиданно выходили в ЛЧ, а потом проходили дальше, чем наши именитые клубы. Поэтому не факт, что нужно состав набирать под Лиги чемпионов. Думаю, эта тема больше раздувается теми, кто хочет пообедать на этой ситуации и нажиться на продаже игроков. Усиливаться точечно необходимо, но глобальных проблем у «Ростова» с составом я не вижу. Может уйти Канга, но в ЛЧ ведь нет лимита на легионеров, значит – открываются другие возможности по составу.