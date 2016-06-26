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    Голубев: «Ростов» не будет возражать против совмещения постов Бердыевым в сборной и клубе»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал понять, что «Ростов» не будет возражать против совмещения постов главным тренером команды Курбаном Бердыевым, если ему поступит предложение возглавить сборную России.

    «Конечно, мы не будем возражать. Но это должно быть взвешенное решение Бердыева. Кстати, в «Ростове» есть хорошие игроки, и в нынешней сборной некоторых из них не хватает», – отметил Голубев.

    Напомним, сегодня стало известно о том, что Бердыев подписал с «Ростовом» новый контракт сроком на два года.

    Источник: ТАСС

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    26.06.2016 13:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +48

      20012345 27 июня 2016, 00:09

      Да, в Ростове собрать лучших, только Российских игроков для обучения лучшим тренером-тактиком и эта команда даст бой всем на ЧемМира 2018 !

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 июня 2016, 17:42

      совмещение постов не вариант. Если Бердыев, то про Ростов пусть забудет.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 июня 2016, 15:18

      Два года сборной ничего добиваться не нужно... Гонять "товарняки" - дело почти бесполезное... Ну разве что можно посмотреть на связи игроков на поле... Хотя никакой реальной спортивной борьбы в таких играх нет и быть не может. Уж, придумали какой-нибудь турнир... Хоть коммерческий, хоть нет... Специально для невостребованной сборной - хозяйки очередного первенства...
      Дайте ТРЕНЕРУ создать штаб сборной. У этого штаба будет много разной организационной и технической работы, включая, например, изучение соперников по группе, когда они станут известны, но сам ТРЕНЕР эти два года пусть тренирует один из клубов РФПЛ, ну и проецирует те комбинации игроков, которые ему понадобятся в сборной. Если таким тренером будет Курбан Бекиевич, никто возражать не станет. Он не просто талантлив, он вслед за Бесковым и Садырином третий в списке отечественный "тренеров-волшебников", создающих из "г...а конфетки". Пишу об этом при всём моём уважении к Черчесову и Гончаренко, которые имеют шансы попасть в этот список.
      Если Черчесовым действительно, как пишут, интересуется "Милан", то лично я бы предпочёл посмотреть на его работу именно там. И как он сможет возродить этот когда-то великий клуб. Думаю, что у него получится. У него все без исключения команды, в которые он приходил, становились ИГРАЮЩИМИ, а не "отбывающими номер на поле...". Нужно признать, что в случае успеха в "Милане" Черчесов станет топ-тренером мирового уровня и "Спартак" лишится шанса на возрождение команды... Но это уже вопрос к руководству красно-белых, которое годами издевается над своими болельщиками в самой извращённой форме...

      3
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      Рейтинг: +240

      gambler35 > cska-62 26 июня 2016, 23:10

      Все по делу

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2016, 14:39

      Курбан Бекиевич не откажется от совмещения лишь тогда,когда Мутко постучится в высокие двери и на Ростов прольётся небольшой золотой дождичек для приобретения перспективных российских игроков,коих мудрый тренер сделает за два года человеками.

      0
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      Рейтинг: +57

      hyperonanist > yorgenbarenz 26 июня 2016, 14:48

      Золотой дождичек гыгыгы

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      Рейтинг: +99

      Bekkz > yorgenbarenz 26 июня 2016, 15:20

      Так и есть. Проследи все новости последних дней и проведи логическую цепочку.

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 26 июня 2016, 14:31

      Болельщики тоже не будут возражать!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 июня 2016, 14:12

      ....та бердыеву не предложат работу в сборной.....после слуцкого мутко и компании надо срочно пополнить свои прохудившиеся карманы какой нибудь откатной супер-сделкой с пелегрини например....лямов так на 200-300 евро.....

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      Рейтинг: +767

      товрос > Саня БУБА 26 июня 2016, 15:08

      Гус Хиддинк уже готов помочь сборной России.

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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 26 июня 2016, 14:02

      Вот и отлично )хоть у него и закрытый футбол ,но явно из группы выйдем 2018 !

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